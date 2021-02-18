اليوم السابع
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ألمانيا: إيران "تلعب بالنار".. وتتهم طهران بتعقيد العودة إلى الاتفاق النووى

الخميس، 18 فبراير 2021 05:08 م
ألمانيا: إيران "تلعب بالنار".. وتتهم طهران بتعقيد العودة إلى الاتفاق النووى هايكو ماس
رويترز

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حذر وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، الحكومة الإيرانية من أنها "تلعب بالنار"، متهما طهران بالتصعيد وتعقيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى، وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووى.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي مع إيران، موضحة أن إيران ستكون محور المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو إيران للعدول عن الخطوات المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضافت الخارجية الأمريكية أن الطريق إلى الدبلوماسية مع إيران لا يزال قائما.

 


هايكو ماس

ألمانيا

إيران

طهران

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