ألمانيا: إيران "تلعب بالنار".. وتتهم طهران بتعقيد العودة إلى الاتفاق النووى

رويترز

حذر وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، الحكومة الإيرانية من أنها "تلعب بالنار"، متهما طهران بالتصعيد وتعقيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى، وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووى.