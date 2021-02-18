أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد لرئيس حكومة ليبيا حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ معبراً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة فى مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتى نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد الدبيبة، أن ليبيا حكومةً وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية السيد الرئيس، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.

من جانبه؛ رحب الرئيس بـ"الدبيبة" في بلده الثاني مصر، مجدداً التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبى، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أى اعتبارات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" المسرطنة فى إنتاج الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاستخدام أى مواد مسرطنة في إنتاج الخبز، وأن مادة "برومات البوتاسيوم" غير مستخدمة نهائياً في إنتاج الخبز البلدى.

وأكدت وزارة التموين أن كافة المواد المستخدمة فى إنتاج كافة أنواع الخبز سليمة وآمنه تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات الجودة، مُشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أى تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.

رئيس "الرعاية الصحية": 93% نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية عن إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا تطبيقها رسميا فى محافظة بورسعيد وتدشينها فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات صحفية، إن عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة الإلكترونية 617 ألف مواطن ببورسعيد، وأضاف أنه تم تقديم 3.5 مليون خدمة طبية، مضيفًا أنه تم إجراء 36 ألف عملية كما أن نسبة رضاء المنتفعين 93% كما تم الكفاءة المالية وتحصيل المساهمات بنسبة 100%.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الوضع العالمى حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية فى عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد في ظل تماسك النظام الصحي المصري، والذي كان لن يتأتى إلا بتكاتف كافة الجهود ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهات المعنية بالشأن الصحى فى مصر وبدعم القيادة السياسية الرشيدة.

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة على القاهرة والصغرى بالعاصمة 9

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا، الجمعة، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية الشرقية والمنوفية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

الاتحاد الأوروبي يربط استئناف مساعدة إثيوبيا بفتح طريق الإغاثة لإقليم تيجراى

أعلن الاتحاد الأوروبى ربط استئناف مساعدة إثيوبيا بفتحها إقليم تيحراى من أجل الإغاثة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

ومازالت منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تواجه تحديات خطيرة، ويعيش المدنيون واللاجئون فى معاناة بسبب نقص الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه النظيفة، بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات وتعطل الخدمات المصرفية وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل بسبب الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبى وقوات تحرير تيجراى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش لا يزال يشعر بالقلق إزاء محنة اللاجئين في تيجراي بإثيوبيا حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير شعب تيجراى.