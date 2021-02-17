يوم من الطقس السيئ بالإسماعيلية.. برودة ورياح شديدة.. لا تخرج إلا للضرورة.. فيديو

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بث مباشر من محافظة الإسماعيلية، التى تتعرض لطقس سيئ، من رياح وانخفاض شديد فى دراجات الحرارة، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج اليوم إلا للضرورة، بسبب الطقس السيئ والانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، التى تصل الصغرة فى عروس القنال إلى 8 درجات، بينما العظمى 13 درجة.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، أن الملاحة فى القناة لم تتأثر بشدة الرياح أو الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، مؤكدًا أن الملاحة منتظمة فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 09 درجة، والإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 13، وبورسعيد الصغرى 10 العظمى 13، ودمياط الصغرى 09 والعظمى 13، والزقازيق الصغرى 07 والعظمى 12، والسويس الصغرى 08 والعظمى 13، والعريش الصغرى 09 والعظمى 13.