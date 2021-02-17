وكيل تعليم الأقصر يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى

وشدد الدكتور محمد السيد، خلال الاجتماع، على ضرورة التنبيه على جميع مدارس المديرية برفع الغياب خلال الفصل الدراسى الثانى وبضرورة أخذ اقرار على ولى الأمر فى حالة رغبته فى عدم حضور نجله للامتحانات مع تقديم طلب فى حال رغبته فى إلغاء هذا العام مع عدم احتسابها سنة رسوب.

كما أكد ضرورة متابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع المراحل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر فى جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية مع التزام الادارات التعليمية بتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة خلال الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس وعدم وجود كتب بمخازن الإدارات التعليمية، مع ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة ومراجعه أعمال الصيانة بالمدارس وخاصة المدارس الثانوية وعدم تعارضها مع مواعيد الامتحانات المقررة .

كما أوضح ضرورة مراجعة توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية وأعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ وتفعيل المشاركة المجتمعية فى الإطار القانونى، وأيضاً أكد توزيع وجبات التغذية المدرسية المقررة من الوزارة للطلاب بالمدرسة أولا بأول وعدم تخزين أى كميات بالمدرسة.

وأكد "السيد" عودة جميع العاملين بدأ من يوم 20/2/2021 م ما لم يصدر ما يلغى ذلك للمشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والاستعداد للفصل الدراسى الثانى، موجها بمتابعة صرف مستحقات العاملين من الزيادات المقررة والتأكد من دفع شهرى ديسمبر ويناير.