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وصول مبعوث الاتحاد الأفريقى إلى الخرطوم لبحث أزمة الحدود مع إثيوبيا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:41 م
وصول مبعوث الاتحاد الأفريقى إلى الخرطوم لبحث أزمة الحدود مع إثيوبيا الحدود بين إثيوبيا والسودان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم لبحث أزمة الحدود مع إثيوبيا.

وفى وقت سابق أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تغول الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.

والتقت مريم المهدي، في الخرطوم اليوم الأربعاء، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية، حيث ناقش اللقاء الأوضاع بشرق السودان وجهود السودان لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين، إلى جانب التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا، وموقف السودان من مفاوضات سد النهضة.


الاتحاد الافريقى

السودان

اثيوبيا

ازمه اثيوبيا

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