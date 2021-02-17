وزير خارجية باكستان يحذر من إغفال قضية كشمير: هناك مفاعلين نوويين يواجهان بعضهما

كتب سمير حسنى

انتقد وزير الخارجية الباكستانى، مخدوم شاه محمود قريشى، الإجراءات التى تتخذها الهند بحق شعب كشمير، مؤكدا تعرض الإقليم لإغلاق تام من خلال منع الاتصالات، وشدد على أن القوانين المطبقة هناك تهدف لمنع تحديد وتقرير المصير.

ودعا وزير خارجية باكستان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى بالقاهرة، المجتمع الدولى لعدم إغفال قضية كشمير، محذرا من أن ذلك قد يؤدى إلى الإضرار بالجميع، مضيفا: "هناك مفاعلين نويين يواجهان بعضهما البعض وقد يفضى بنا الأمر إلى أضرار خطيرة للغاية".

وأضاف: "نحن شعب يحب أن يعيش بسلام، ولكن هذه القضية لا ينبغي إغفالها.. على مدار 73 عاما والشعب يدفع الثمن".