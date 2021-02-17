اليوم السابع
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وزير الزراعة يكلف بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:28 م
وزير الزراعة يكلف بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة أجهزة الوزارة، بالمتابعة المستمرة، لآثار التقلبات المناخية الحالية على مختلف الزراعات والمشروعات المرتبطة بالزراعة بكافة المناطق والمحافظات مع تقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين فى هذه الظروف.

وأصدر القصير، منشورا رسميا تم تعميمه على كافة رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزراعين.

وكلف وزير الزراعة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.

وشدد القصير، على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والإرشادية على أرض الواقع وتقييم أى آثار قد تترتب على هذه الحالة والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادية لضمان عدم حدوث أى تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات فى ظروف الطقس مع ضرورة، مع إصدار تقارير مفصلة حول ما يتم على أرض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

كان وزير الزراعة قد قرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعيين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية، مع حل المشاكل الفورية التي تواجه المزراعيين والمربين.


التقلبات الجوية

الطقس

وزير الزراعة

الطقس اليوم

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