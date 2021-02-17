وزير الخارجية الأمريكى: نضاعف جهودنا لمحاولة إنهاء الحرب المروعة فى اليمن

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، "نضاعف جهودنا الدبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب المروعة في اليمن التي ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الاتفاق النووي كان فعالا للغاية في قطع الطرق حينها أمام إيران لإنتاج مواد انشطارية.

وتابع أنتونى بلينكن، لدينا حافز لمحاولة إعادة إيران للاتفاق ويفترض أن لدى طهران كذلك حوافز لتخفيف العقوبات عنها.

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي، إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق وفعلنا الشيء نفسه فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة.

وقال أنتونى بلينكن: نحتاج لمعالجة قضايا أخرى إشكالية تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار.