وزير الأوقاف يعتمد تعيين إمامين جديدين فى ختام مسابقة الأئمة

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعيين إمامين جديدين من الناجحين في المسابقة المعلن عنها واجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية، وهما آخر إمامين فى العدد الذى كان متاحًا لهذه المسابقة (3000) إمامًا.



ودعت الوزارة فى بيان لها اليوم، الإمامين للحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوى الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجارى، لمدة أسبوع، وهما:



1. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطي

القليوبية، ومرشح للعمل بالإسكندرية



2. محمد السعيد مصطفى سالم

الغربية ومرشح للعمل بالإسكندرية

كما اعتمد وزير الأوقاف نتيجة مسابقة المتقدمين للتفتيش العام "إداري - وأوقاف ومحاسبة" بعد أن اجتازوا المسابقة بنجاح وهم: 1. أحمد مهران محمد مهران هيئة الأوقاف بأسيوط 2. إيمان محمود أبو النجا المنياوي الدقهلية 3.أحمد شربيني سالم محمد القليوبية



وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه الاثنين 28 فبراير الجارى سيعد غير راغب في التعيين، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا .

وكانت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف أنهت خدمة كلا من: "ع.م"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية بناء على حكم قضائي، و"ح.ح" عامل بأوقاف الإسكندرية بناء على حكم قضائي، و"ي.س" عامل بأوقاف الدقهلية بناء على حكم قضائي.



وقالت وزارة فى بيان لها اليوم، إن القرارات جاءت طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية والإسكندرية والدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء خدمة" ه.م" المنتدب من الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للعمل بمكتب وكيل الدعوة بديوان عام الوزارة لانقطاعه عن العمل، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

