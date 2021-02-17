وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يكرمان الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن والابتهال غدا

كتب على عبد الرحمن

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غدا الخميس الفائزين فى مسابقة بورسعيد الدولية الرابعة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى والتى تحمل اسم الراحل الشيخ محمود خليل الحصري, وذلك بمشاركة (21) دولة، فى إطار المشاركات التثقيفية والدعوية لوزارة الأوقاف ،واهتمامها بخدمة القرآن الكريم وأهله.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المسابقة تنافس المشاركون بها فى 4 فروع تتمثل في: " حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين للذكور، وحفظه كاملًا للإناث، والأصوات الحسنة، والابتهال والإنشاد الديني" .

فى سياق متصل أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء فى وقت سابق، عن مسابقة الصوت الحسن، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم " .

2. حفظ ربع القرآن الكريم، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم" .

3. الابتهالات الدينية.

4. حفظ الأربعين حديثًا النووية، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" .

وقالت وزارة الأوقاف إنه يتم التقدم للمسابقة فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وتبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021، و تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.

وتبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين، ويتم تكريم الفائزين فى احتفال المحافظة بالعيد القومى، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.