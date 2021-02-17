اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرا الخارجية الروسى والسورى يبحثان نتائج لقاءات "صيغة أستانا" فى سوتشى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:50 م
وزيرا الخارجية الروسى والسورى يبحثان نتائج لقاءات "صيغة أستانا" فى سوتشى لافروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء مع نظيره السورى فيصل المقداد، نتائج لقاءات "صيغة أستانا" حول سوريا في سوتشى، التى عقدت يومى 16 و17 فبراير.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على نتائج لقاءات صيغة أستانا حول سوريا التي عقدت في سوتشي، ومهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وعمل اللجنة الدستورية"​.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن سيرجى لافروف أكد احترام موسكو المطلق "لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وحق السوريين المشروع في تقرير مستقبل بلادهم، وأدان الوزيران العقوبات الأحادية غير المشروعة والأساليب المسيسة في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وتم تأكيد التزام موسكو ودمشق بتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك المساعدات الروسية في القضاء على مظاهر الإرهاب في سوريا، واستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة وباء كورونا، وعودة اللاجئين والنازحين.


سوريا

لافروف

المقداد

روسيا

اخر الاخبار

صيغة أستانا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة