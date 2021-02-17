هبوط بورصة قطر بنسبة 0.63% بالمستهل بضغوط تراجع 32 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.63% خاسراً 65.99 نقطة ليصل إلى مستوى 10393.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.3 مليون سهم بقيمة 237 مليون ريال عبر تنفيذ 4142 صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.85%، 0.18%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، نتائج اجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة العادية الذي عقد أمس الثلاثاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020، وتقرير مُدققي الحسابات ارنست ويونغ عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0,025 ريال قطري لكل سهم.

في السياق ذاته أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم، اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم 3 مارس المقبل، لمناقشة بيان المركز المالي للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والخطط المستقبلية للشركة بما في ذلك تقرير الحوكمة، سماع ومناقشة تقرير لجنة التدقيق والمخاطر حول البيانات المالية ونشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، سماع ومناقشة عروض تعيين مراقبي الحسابات، المناقشة والتوصية للجمعية العامة حول توزيع الأرباح على المساهمين، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020 بواقع 0.035 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.