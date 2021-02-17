اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:01 م
خالد صلاح
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نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:02 م
نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية حريق - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب فى مزرعة دواجن بمنطقة الحرش بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية دون خسائر بشرية، وأدى الحريق إلى نفوق نحو 2000 كتكوت من المزرعة. 
 
تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى مزرعة دواجن فى منطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف.
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذى أسفر عن نفوق نحو 2000 كتكوت من المزرعة دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 


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قوات الحماية المدنية

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