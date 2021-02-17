نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى مزرعة دواجن فى منطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية كما انتقل إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذى أسفر عن نفوق نحو 2000 كتكوت من المزرعة دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.