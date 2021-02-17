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موسكو: مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود قرب حدودنا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:22 م
موسكو: مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود قرب حدودنا مقاتلات - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلتين روسيتين تعترضان 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود قرب الحدود الروسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الروسية، تقارير إعلامية عن وجود قنبلة في أحد مبانيها فى العاصمة موسكو، وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن التقارير التي "تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تهديد بانفجار مزعوم في مبنى تابع لوزارة الدفاع بعنوان (كورنيش فرونزينسكايا، 22) لا أساس لها من الصحة".

وأضافت الوزارة، أن جميع الوحدات الموجودة في مجمع مباني وزارة الدفاع تؤدي وظائفها بشكل طبيعي.


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