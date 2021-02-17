اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:17 م
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موديرنا تهدف إعطاء أمريكا 300 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يوليو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:40 م
موديرنا تهدف إعطاء أمريكا 300 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يوليو تسليم 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا لامريكا بحلول مارس
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن شركة موديرنا تهدف لتسليم 300 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة، والتى تم تقسيمها على مراحل المرحلة الأولى يتم تسليم 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر مارس المقبل، و100 مليون ثانية بحلول شهر مايو، و100 مليون جرعة أخرى بحلول شهر يوليو.

وأوضح التقرير أن موديرنا Moderna سلمت نحو 50 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

لقاح موديرنا لفيروس كورونا
لقاح موديرنا لفيروس كورونا

وتتوقع شركة موديرنا تسليم أول 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس، وستسلم 100مليون جرعة أخرى بحلول نهاية مايو، حسبما أعلنت الشركة، وستكون الدفعة الثانية من الجرعات التى تصل إجمالى تسليمها إلى 200 مليون متاحة قبل شهر من الموعد المحدد سابقًا.

وقالت الصحيفة إنه تم التعاقد مع شركة فايزرPfizer  أيضًا للحصول على إجمالى 300 مليون جرعة، وتقول إنها يمكن أن توفرها فى نفس التاريخ المستهدف، ما يعنى أنه سيكون هناك جرعات كافية لتطعيم جميع سكان الولايات المتحدة تقريبًا بحلول أواخر الصيف.

واعتبارًا من صباح الثلاثاء أعطت الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا لأكثر من 54.6 مليون أمريكى، أو ما يقرب من 12% من السكان.

وقالت الصحيفة إن 4.5% من سكان الولايات المتحدة الآن محصنون بالكامل ضد كورونا، بعد بداية بطيئة، بدأت عملية الطرح فى الولايات المتحدة فى اكتساب زخمها أخيرًا، لكنها لا تخلو من العقبات.

لقاح كورونا وتجربتها على الاطفال
لقاح كورونا 

وأوضحت الصحيفة أن شركة فايزر تأخرت بسبب مشاكل فى الإمداد قبل تسليمها لأول مرة، وقد واجهت شركة موديرناModerna  عقبة فى الإنتاج مؤخرًا، لكنها تقول إنها لن تؤدى إلى تأخيرات أكبر.

وأشارت موديرنا إلى إنه من المتوقع حل هذه التأخيرات فى المدى القريب، وليس من المتوقع أن تؤثر على أهداف التسليم الشهرية، وحتى يوم الثلاثاء زودت الشركة الولايات المتحدة بـ45.5 مليون جرعة من اللقاح.


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لقاح فيروس كورونا

لقاح مويدرنا ليفرسو كورونا

تسليم 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا

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