المدير الإقليمى لشرق المتوسط: انخفاض وفيات وإصابات كورونا على مستوى العالم

كتبت أمل علام

أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن هناك انخفاضًا كبيرًا على مستوى العالم فى الوفيات والإصابات الناتجة عن كورونا، وهناك انخفاض فى إقيلم شرق المتوسط، وإحصائيات بعض الدول نجد ارتفاعًا فى الإصابات والوفيات، موضحًا أن عدد من الدول تعانى من ضغط على الانظمة الصحية وخصوصًا على الرعاية المركزة، لذلك ضرورة المتابعة الدقيقة للمرض.

وقال خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، والاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان، من أجل حصول اللقاحات أكد أنه علينا أن نحمى أنفسنا وأهالينا من هذا المرض وذلك من خلال توفير اللقاحات والعمل من أجل الثقة والتعاون لتوفير اللقاحات وعلينا الاستمرار على مبادئ الصحة العامة للتعامل مع الجائحة بارتداء الكمامة والترصد وتقديم الخدمات الصحية وحماية العاملين بالأنظمة الصحية وتقوية ثقافة المجتمعات، وتوفير اللقاحات فى كل مكان

يشمل المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة فيروس كورونا، والاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان، ويشارك في المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان، والدكتور جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، كان قد أعلن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، كما انخفض عدد الوفيات، مؤكدًا أن هذه الانخفاضات ناجمة عن قيام البلدان بتنفيذ تدابير الصحة العامة بشكل أكثر صرامة.

وتابع أن الوقت ليس مناسبًا لأي دولة للتخفيف من الإجراءات، أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره، كل حياة تُفقد الآن هي أكثر مأساوية، وخاصة بعد أن بدأت لقاحات كورونا في الظهور، إلى جانب تدابير الصحة العامة التقليدية، فإن مدى السرعة التي يمكننا بها توسيع نطاق تصنيع اللقاحات وتوزيعها في جميع البلدان بشكل جماعي سيحدد مدى سرعة السيطرة على وباء كورونا.

وقال: أصدرت في بداية العام تحديًا عالميًا لضمان تطعيم العاملين الصحيين، وكبار السن، في جميع البلدان خلال الــ 100 يوم الأولى من عام 2021، حيث يصادف يوم الجمعة القادم الخمسين يوم، أدعو الجميع للانضمام إلي في دعوة العمل لتسريع الإنتاج ومشاركة التكنولوجيا، حتى نتمكن من إنتاج لقاحات كافية للعالم، وتوزيعها بشكل عادل.

وأضاف: لم يصدق بعض الناس أنه من الممكن إنتاج لقاح بهذه السرعة، لكنه كان تاريخيًا، لم نقم مطلقًا في تاريخ العالم بتطوير لقاحات في أقل من عام من ظهور فيروس جديد.

وأكد الدكتور تيدروس إن اللقاحات ضرورية ليس فقط لإنقاذ الأرواح، ولكن أيضًا لمنع الآثار طويلة المدى من كورونا، والتي بدأنا للتو في فهمها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا عالميًا للمرضى والأطباء وغيرهم من أصحاب المصلحة لتعزيز فهمنا لما يسمى رسميًا بحالة ما بعد كورونا، أو كورونا الطويل، مؤكدا، كان هذا هو الأول في سلسلة من الاجتماعات، وركزت على العمل من أجل وصف سريري متفق عليه للحالات، والذي سيكون مهمًا للأطباء لتشخيصهم وعلاجهم.

وقال، يؤثر هذا الفيروس على المرضى المصابين بفيروس كورونا الحاد والمعتدل، موضحا إن جزء من التحدي هو أن المرضى الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة يمكن أن يكون لديهم مجموعة من الأعراض المختلفة التي يمكن أن تكون مستمرة أو يمكن أن تأتي وتذهب، مؤكدًا أننا نتوقع أن يتأثر الكثير من الناس بحالة ما بعد كورونا.