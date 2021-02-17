اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:39 م
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مقتل ثلاثة من رجال الأمن فى إيران خلال عملية استخباراتية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:20 م
مقتل ثلاثة من رجال الأمن فى إيران خلال عملية استخباراتية قوات الأمن فى إيران - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن، خلال تنفيذ عملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجرائم المنظمة في إقليم سيستان وبلوشيستان، بجنوب شرق البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الأمن إن "ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، أثناء قيامهم بواجبهم".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في أعقاب العمليات الاستخبارية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهد ثلاثة من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم".

 

إيران

قوات الأمن فى إيران

إقليم سيستان

الاستخبارات الإيرانية

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