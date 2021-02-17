مفوضة الهجرة بالاتحاد الأوروبى تزور مخيمات اللاجئين فى البوسنة والهرسك

كتبت: هناء أبو العز

تسافر مفوضة الشؤون الداخلية ، إيلفا جوهانسون، إلى البوسنة والهرسك وألبانيا لمناقشة التعاون مع كلا البلدين بشأن الهجرة وأنظمة إدارة الهجرة في البلدان الشريكة لنا، وتزور اللاجئين لمعرفة احتياجاتهم.

في البوسنة والهرسك ، تلتقى المفوض بأعضاء الرئاسة ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الأمن ، ورئيس وزراء كانتون أونا سانا ، وعمدة بيهاتش، وستزور مخيم ليبا مع ممثلين عن وزارة الأمن وكذلك المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء.

و تستضيف البوسنة والهرسك حوالي 8000 مهاجر ولاجئ ، مع ما يصل إلى 6000 شخص يعيشون في منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي في كانتونات سراييفو وأونا سانا.

و في ديسمبر الماضي ، دعم الاتحاد الأوروبي إقامة مأوى مؤقت في موقع ليبا بالإضافة إلى توفير الملابس الدافئة والبطانيات والمواد الغذائية والدعم الطبي. في. يوم السبت، وستلتقي في ألبانيا برئيس الجمهورية إلير ميتا. رئيس الوزراء إيدي راما. وزير الداخلية ، بليدي كوتشي ؛ وزعيم المعارضة لوزليم باشا

كما ستسافر المفوضة أيضًا إلى معبر كاكافيا الحدودي مع اليونان ، حيث ستزور عملية مراقبة الحدود المشتركة بين فرونتكس وألبانيا، وأخيرًا ، ستزور مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي يوفر معدات حماية كوفيد 19 للمهاجرين.