معاون وزير الإسكان: تطوير الريف يشمل 4200 قرية ويخدم 50 مليون مواطن

أكد المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير الريف تستهدف القرى الأكثر فقرا خاصة القرى التي يصل نسبة الفقر فيها 50%، موضحا أن المبادرة تخدم 50 مليون مواطن وتشمل 4200 قرية بميزانية قرابة الـ500 مليار جنيه.
وأضاف معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تشمل توصيل مرافق المياه والصرف الصحى، وتقديم خدمات صحى وطرق وإنارة، موضحا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تراعى البعد الاقتصادى.
وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن المبادرة ستسعى لخلق فرص عمل في القرى الأكثر فقرا، موضحا أنه جرى البدء في المرحلة الأولى للمبادرة وتشمل 51 مركزا موجودا في 20 محافظة بميزانية 150 مليار جنيه وتخدم 18 مليون مواطن، موضحا أن المبادرة ستقوم بعمل نموذح لمجمع خدمات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
حياة كريمة.. مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، أطلقتها الدولة المصرية، بهدف تحسين ظروف حياة 50 مليون مواطن معظمهم من شريحة الشباب سكان القرى الأكثر احتياجا.
ووفق البيانات الحكومية المتاحة، أنجزت المبادرة 600 مشروعا حتى الآن فى 377 تجمعا ريفيا فى 11 محافظة مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، وتضم 756 ألف أسرة بإجمالي 3 ملايين نسمة و أن المبادرة تقوم بتنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى وقدرها 1850 بتكلفة 13 مليار جنيه، وقد تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق )، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.
وتستهدف المرحلة الثانية لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 515 مليار جنيه ، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليار جنيه بحد أدني، لانشاء مجمعات خدمية في القري، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
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