مشروع سويسرى بأسوان بتكلفة 140 مليون جنيه لحل مشاكل المياه.. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

يهدف المشروع السويسرى بمحافظة أسوان إلي زيادة تدفقات مياه الشرب شرق أسوان بتكلفة 140 مليون جنيه للقضاء نهائياً على مشاكل انقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان فى شهر أغسطس القادم بعد الانتهاء من المشروع بالكامل.

والمشروع السويسرى من أهم أبعاده البعد المستقبلي لتلك المناطق ومراعاة الزيادة السكانية بها فهو يشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052 ، إضافة إلى خزان أرضى بسعة000 5 متر مكعب وأيضاً شبكات رئيسية بها بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم ، وكذلك تنفيذ مشروع توسعات محطة الصرف الصحى بالناصرية وذلك بإنشاء محطة رفع جديدة وخط انحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لاستيعاب الكميات المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ المشروع

وتضم مكونات المشروع السويسرى محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلاً من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة ، بجانب توافر تيار كهربائي ثابت من خلال تركيب محول احتياطي تبادلى لضمان استمرارية تدفق المياه.

وطالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة استغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى استفاد منه حوالى 100 ألف مواطن، وهو الذى يتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة ، فضلاً عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن المشروع السويسرى يأتي استكمالا للجهود الحكومية فى إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً لمحطات المعالجة والرفع وخطوط الطرد

ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن المشروع السويسرى يشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، بجانب خزان أرضى بسعة 5 ألاف متر مربع وأيضاً شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم .

وأشار المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه جارى التنسيق لتنفيذ مشروع توسعات لمحطة الصرف الصحى بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط إنحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لإستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه وبالتالي الحد من حدوث أي طفح أوتسرب للمنازل المجاورة للمحطة .































