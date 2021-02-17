مستشار الرئيس: "التأمين الصحى الشامل" مستقبل الرعاية الصحية فى مصر

ماجد تمراز

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة كانت تسعى إلى تنفيذ التأمين الصحي الشامل في مصر لأنه مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها مجال الطب في العالم، مشيرا إلى أن الخريطة الصحية أصبحت كبيرة وتوسعت ودخل مجال الطب أمراض كثيرة لم تكن معلومة وتحتاج لمواكبتها.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "إذا نظرنا في حجم الأبحاث الطبية، فتجد أنه كل يوم هناك تطورات جديدة في هذا المجال، ودخولنا في نظام التأمين الصحي الشامل هو حدث كبير كنا نسعى إليه منذ فترة، ونظام التأمين الصحي القديم لم يقدم خدمة ترضي المواطنين".



وقال: "الكوادر الطبية تكون أسعد ما يمكن عندما تعمل في مجالها في بيئة طبية جيدة، لأنه يقدم لمريضه الخدمة بأفضل الطرق، ويجب أن نقول إن الظروف التي مرت بها البلاد منذ عشرات السنوات أدت إلى التدهور وعدم القدرة على تطوير نظام التأمين الصحي القديم في مصر، وهناك 58% من المواطنين مطبق عليهم نظام التعليم الصحي القديم ولكنه غير مرضي".



وكان كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن التجهيزات العالمية التي تم توفيرها بمجمع الإسماعيلية الطبي الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء ضمن منشآت التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي كبير تم تجهيزه وتطويره على أعلى مستوى ووفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي منظمة التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية، والتي دشنها الرئيس السيسى لتكون ثالث محافظات الجمهورية تطبيقًا للنظام الصحي الجديد بعد محافظتي بورسعيد والأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية من خلال أقسام (استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين).

وتابع الدكتور أحمد السبكي: تبلغ السعة السريرية للمجمع الطبي 286 سرير داخلي، 64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 13 غرفة عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة، 33 عيادات خارجية، و 32 حضانة للمبتسرين.

واستكمل السبكى: المجمع الطبي بالإسماعيلية يضم أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية في المحافظة (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية، 8 غرف عمليات داخلي، 108 ماكينة غسيل كلوي، 8 أسِرة رعاية مركزة، 3 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بإقليم القناة.