مستشار الرئيس: "التأمين الصحى الشامل" مستقبل الرعاية الصحية فى مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة كانت تسعى إلى تنفيذ التأمين الصحي الشامل في مصر لأنه مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها مجال الطب في العالم، مشيرا إلى أن الخريطة الصحية أصبحت كبيرة وتوسعت ودخل مجال الطب أمراض كثيرة لم تكن معلومة وتحتاج لمواكبتها.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "إذا نظرنا في حجم الأبحاث الطبية، فتجد أنه كل يوم هناك تطورات جديدة في هذا المجال، ودخولنا في نظام التأمين الصحي الشامل هو حدث كبير كنا نسعى إليه منذ فترة، ونظام التأمين الصحي القديم لم يقدم خدمة ترضي المواطنين".
وقال: "الكوادر الطبية تكون أسعد ما يمكن عندما تعمل في مجالها في بيئة طبية جيدة، لأنه يقدم لمريضه الخدمة بأفضل الطرق، ويجب أن نقول إن الظروف التي مرت بها البلاد منذ عشرات السنوات أدت إلى التدهور وعدم القدرة على تطوير نظام التأمين الصحي القديم في مصر، وهناك 58% من المواطنين مطبق عليهم نظام التعليم الصحي القديم ولكنه غير مرضي".
وكان كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن التجهيزات العالمية التي تم توفيرها بمجمع الإسماعيلية الطبي الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء ضمن منشآت التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
مستشار الرئيس: "التأمين الصحى الشامل" مستقبل الرعاية الصحية فى مصرالأربعاء، 17 فبراير 2021 11:04 م
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة كانت تسعى إلى تنفيذ التأمين الصحي الشامل في مصر لأنه مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها مجال الطب في العالم، مشيرا إلى أن الخريطة الصحية أصبحت كبيرة وتوسعت ودخل مجال الطب أمراض كثيرة لم تكن معلومة وتحتاج لمواكبتها.
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