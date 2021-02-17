محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج تنظم 3 ندوات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، قيام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بتنظيم 3 ندوات لتوعية المعلمات بفصول محو الأمية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأحد الماضي؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتي تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومي للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.

من جانبه أوضح محمد الدالي، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم تنفيذ ندوات التوعية بإدارات تعليم الكبار بمراكز "جرجا، وطهطا، والمنشاة"، بمشاركة مدربين من هيئة تعليم الكبار، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأطباء متخصصين، مشيرا إلى أن الندوات استهدفت توعية المعلمات بفصول محو الأمية بخطورة الزيادة السكانية، وكيفية تضمين الرسائل السكانية في المحتوى التعليمي المقدم للدارسين بفصول محو الأمية.



ندوات تنظيم الاسرة (1)



ندوات تنظيم الاسرة (2)



ندوات تنظيم الاسرة (3)



ندوات تنظيم الاسرة (4)



ندوات تنظيم الاسرة (5)