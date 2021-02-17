محافظ كفر الشيخ يوجه برفع درجة الاستعدادت بالمدن لمواجهة الطقس السيئ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريرا عن جهود مديرية الشباب والرياضة، برفع درجة الاستعدادات بالمنشآت الشبابية والرياضية بمراكز وقرى المحافظة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لمواجهة الأحوال الجوية السيئة التي تضرب البلاد، والمتابعة على مدار اليوم، مع مراكز الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأوضح محروس، أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة اخطار موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وأى ظروف أو مخاطر متوقعة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موضحا فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمبانى الإدارية، وكذا المنشآت الرياضية نظرا لسوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك لحماية الأفراد من اى أخطار و تجنب أية أضرار مادية بتأثر الملاعب بسب غزارة الأمطار.

وأضاف محروس، أنه تم تفعيل غرفة إدارة الأزمة بمراكز الشباب ومقار الإدارات الفرعية والقائمين على التواصل مع غرفة إدارة الأزمة المركزية على مدار الساعة، للتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار محتملة بسبب سوء الأحوال الجوية.