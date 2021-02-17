محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بعدم النزول إلى الشارع إلا للضرورة

ماجد تمراز

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك كميات كبيرة هطلت على المحافظة وكانت مصحوبة بثلوج، مشيرا إلى أنه تم التغلب على تلك الكميات من المياه على مدار اليوم، حيث تم السيطرة على تجمعات المياه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "بطالب المواطنين وأهالينا في بورسعيد أن محدش ينزل من البيت لأن درجة الحرارة وصلت إلى 2 درجة مئوية، والآن يتم التعامل مع باقي تجمعات الأمطار".

وقال: "هناك توجيهات قادمة من وزارة التنمية المحلية لإنشاء وحدة لتنظيم الأسرة، وخلال الأسبوع الجاري أو القادم سيكون هناك تعاون مع المركز القومي للسكان والمركز القومي للمرأة، لمتابعة أهم المناطق التي تعاني من كثافة سكانية كبيرة".