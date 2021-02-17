اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بنشر معدات شفط مياه الأمطار بالشوارع

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:24 م
محافظ القاهرة يوجه بنشر معدات شفط مياه الأمطار بالشوارع الطقس
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمعها وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة  المواطنين.
 
كانت محافظة القاهرة قد رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.
 
وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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