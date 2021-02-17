محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعى بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم ، بتسليم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى ، بحضور النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، واللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والوفد المرافق لهما.

وفى كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للنائب محمد مرعى لجهوده النيابية فى دعم المحافظة لخروج المجمع الصناعى بهذا الشكل المتميز ، وأشار إلى أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة مما جعل محافظة الغربية محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إيماناً منه بأهمية الصناعات التى يجب أن تعود لعهد إزدهارها.

كما أشار المحافظ إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج ، وهذا المجمع الصناعى سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعى السابق ، مؤكداً على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات.

وأكد النائب محمد مرعى أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الشباب على العمل، ستكون هذه المجمعات فرصة ذهبية كنواة قاطرة الاقتصاد وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية لجهوده المبذولة لخروج المجمع على أكمل وجه، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز خدمات المشروعات فى تقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصةً والغربية عامةً.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن محافظة الغربية ، كانت من أوائل المحافظات التى تم طرح الوحدات الصناعية بها على مستوى7 مجمعات بمختلف المحافظات، لكونها قلعة من قلاع الصناعة ،مؤكداً على أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة هى شريك أساسى مع المستثمرين لإنجاح المشروع وسوف توفر الهيئة كل الإمكانيات المتاحة من رخص بناء وتشغيل وقروض مختلفة، مختتماً حديثه بأن زيادة الإيجار ستكون 10٪ كل 3سنوات بدلاً من كل سنة بشكل خاص لمحافظة الغربية .

وعلى هامش اللقاء، بحث الدكتور طارق رحمى مع اللواء الزلاط ، آليات تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع شباب رجال الأعمال على حجز المزيد من الوحدات ، وكذلك حاجة المحافظة إلى إنشاء مناطق صناعية خاصةً فى ظل وجود صناعات متعددة بمحافظة الغربية كصناعة الأثاث، الكتان، الكيماويات، العطور، الزبيب، عسل النحل والبويات ، كما وجه المحافظ بدراسة إنشاء فروع للهيئة بالمحلة وطنطا ، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقدمين.

واختتم المحافظ وضيوفه اللقاء بتفقد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى ، والتى تُعَد إحدى أكبر المشاريع الاقتصادية بالمحافظة ، حيث تقع على مساحة 34 فدان ، وتتكون من ثلاث مناطق ( منطقة مصانع صغيرة للصناعات النسيجية ، منطقة صناعات متطورة ومنطقة متنوعة الأنشطة) ، ويقع المجمع الصناعى على مساحة11 فدان ويضم 615 ورشة (48م).