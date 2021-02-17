محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية الشامية

أسيوط -هيثم البدري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى حميات قرية الشامية والوحدة الصحية ومركز الشباب بالقرية ضمن جولته الميدانية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مجمع خدمة المواطنين بقرية الشامية، والذى سيجرى تطويره لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة الخدمات، كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى حميات الشامية، والتي سيجرى تطويرها ضمن مشروعات تطوير مركز ساحل سليم، وتابع سير العمل بأقسام العزل والفرز وغرفة الأشعة وعيادة الحميات بالمستشفى، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى للخدمات التي تقدمها المستشفى ومقترحات التطوير التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستكمل المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد مبنى الوحدة الصحية وتابع سير العمل بها والتقى بمديرة الوحدة وبعض العاملين مشددًا على ضرورة وضع المقترحات الخاصة بالتطوير وتحديث منظومة العمل بالمستشفى والتي سيجري تنفيذها خلال الأشهر القادمة كما تفقد المحافظ ومرافقوه مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي ستتضمن منافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.

وفى نهاية جولته بالشامية، التقى المحافظ بعض الشباب وأهالي القرية، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المشروعات بالقرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.



محافظ أسيوط يتفقد م ومركز شباب الشامية



محافظ أسيوط داخل مستشفى الحميات