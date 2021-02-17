محافظة الغربية تطالب المواطنين عدم مغادرة المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى

الغربية - مصطفى عادل

طالبت محافظة الغربية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وتوخى الحذر‏ للحفاظ على سلامتهم.

كما طالبت المحافظة بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، كما طالبت المحافظة المواطنين بعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏الاقتراب من أعمدة الإنارة والأسوار والأجسام المعدنية.

وتعرضت محافظة الغربية، لهطول أمطار غزيرة وسقوط قطع ثلجية صغيرة، مصحوبة بانخفاض شديد فى درجات الحرارة ورياح شديدة، في ظل موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد منذ أمس.

وأغرفت مياه الأمطار الشوارع وتجمعت على الطرق السريعة والفرعية وتراكمت أيضا أسفل الكبارى والأنفاق، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية من الصحة وشركات المياه والكهرباء والإسعاف والمرور ومجالس المدن والأحياء للتعامل مع مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع أولا بأول.

كما تنعقد غرف العمليات بالقطاعات الخدمية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها أولا بأول.