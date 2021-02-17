كفر الشيخ تعانى من الطقس السيئ لليوم الثانى .. برد ورياح وأمطار بالشوارع .. فيديو

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة ، وهبوب رياح شديدة وأعاصير، وتوقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط ، ووصلت حملات مجالس المدن رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء .

ورست أكثر من 400 مركب صيد بميناء البرلس وببرج البرلس ، وبقرى الجزيرة الخضراء والسكري وبرج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ،عدداً من شوارع العاصمة ، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع ، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى ، واستمع لعدد من أهالى المحافظة أثناء الجولة ، وتفقد مواقف سيارات الأجرة، وعدد من أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ومنها سوق الجملة، وشارع الدلتا ، وشارع المصنع ،وشارع الضرائب ، وشارع عبد الهادى راضى ، وحى ال47.

وأعلن المحافظ عن استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس ، مناشداً الصيادين بعدم الخروج فى رحلات الصيد، مشدداً على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع ، لتيسير الحركة المرورية فى الشوارع ، معلناً عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي ، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة .

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى ، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.