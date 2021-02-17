كشف غموض حادث مقتل شخص بطلق ناري بطريق السويس

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من حل لغز واقعة مصرع بطريق السويس – القاهرة بعد إصابته بطلق ناري، وأكدت التحريات أن من ارتكب الجريمة أقاربه من مدينة السلام بالقاهرة بسبب خلافات بينهم.

وأكدت التحريات الأمنية، أن خلافا نشب بين القتيل وأبناء عمومته، قاموا علي إثره بمطاردته بطريق السويس – القاهرة، وأطلقوا الرصاص عليه، ما تسبب في مقتله.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة سائق بطلق ناري ووفاته عقب وصوله لمستشفى خاص بطريق القاهرة – الإسماعيلية.

وأفادت التحريات الأمنية أن المجني عليه " محمود. س.م" 43 سنه، أصيب بطلق ناري بالكتف، إذ أطلق عليه أشخاص النار خلال قيادته سيارته بمنطقة الرست بطريق السويس –القاهرة، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى خاص بطريق بناء على رغبته إلا أنه توفي عقب وصوله.

وباشرت نيابة فيصل والجناين التحقيق في الواقعة، بإشراف المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس، وانتقل أحمد الشناوي وكيل النائب العام لموقع الحادث بالكيلو 65 بطريق السويس - القاهرة لإجراء معاينة وعثر على فوارغ الطلقات النارية التي أطلقت على السائق.

وأمرت النيابة العامة، بعرض جثمان المتوفي علي إدارة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.