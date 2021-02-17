اليوم السابع
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خالد صلاح
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غينيا بيساو: إصابة حالات بسلالتى كورونا المتحورتين الجنوب إفريقية والبريطانية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:00 ص
غينيا بيساو: إصابة حالات بسلالتى كورونا المتحورتين الجنوب إفريقية والبريطانية كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في غينيا بيساو، إصابة حالات بفيروس كورونا من السلالتين المتحورتين الجنوب إفريقية والبريطانية، وأوضحت أنه تم تسجيل 26 حالة من فيروس كورونا البريطانى، وحالة واحدة من سلالة جنوب إفريقيا، من بين 40 عينة تم إرسالها إلى مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وسجلت غينيا حتى الآن 2924 إصابة إيجابية منها 2464 حالة شفاء و 46 حالة وفاة. وتحدث رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالوس، الأسبوع الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا وأنه لا يزال يكافح الآثار اللاحقة حتى بعد شفائه.


غينيا بيساو

كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

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