غرق كافتيريات شاطئ بورسعيد بسبب مد البحر بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.. صور

بورسعيد - محمد عزام

غرقت كافتيريات شاطئ بورسعيد والتى تبعد عن ساحل المياه ما يقرب من 30 مترا، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة من سقوط للأمطار وهبوب للرياح وارتفاع للأمواج، وحدوث مد.

وبدأ أصحاب الكافتيريات في وضع حواجز أمام الكافتيريات لعدم وصول مياه البحر داخل الكافتيريات ولكنها باءت بالفشل مع دخول المياه.

وطالب أصحاب الكافتيريات بالنظر في الإيجارات الخاصة بهم، خاصة وأنهم مروا خلال الفترات الماضية بضعف في التردد عليهم نظرا لظروف جائحة كورونا.