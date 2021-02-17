علاج مشاكل البشرة.. 5 طرق منزلية فعالة منها جل الصبار والفازلين وماء الورد

كتبت مروة هريدى

تغمر الأسواق مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة ورغم ذلك فإن معظم الناس يشعرون بالحيرة تجاه تلك المنتجات وما المناسب منها لنوع بشرتهم ومتى يجب استخدامها، لذلك يلجأ البعض منهم إلى العودة لاستخدام الطرق البسيطة للعناية بالبشرة فى المنزل والتى لها مفعول السحر فى علاج مشاكل البشرة المختلفة، وهناك 5 علاجات منزلية شائعة وليست مكلفة على الإطلاق، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

فيما يلى.. 5 علاجات منزلية أساسية للعناية بالبشرة:

1- جل الصبار

من المعروف أن جل الصبار هو المنتج النهائى لحل مشاكل البشرة والشعر، سواء كنت قد عانيت من حروق وغيرها، كما يُعالج التصبغ والبهتان وحتى الجفاف، ويمكن توفير جل الصبار بشكل طبيعيى ولكنه متوفر أيضًا فى المتاجر بسعر معقول جدًا.

2- الفازلين

يستخدم الفازلين فى علاج العديد من مشاكل البشرة، بالرغم من لجوء كثير من الناس إلى استخدام مرطب الشفاه والعلاجات الأخرى، ولكن يبقى الفازلين متوفرًا فى كل بيت، ويستخدم الفازلين لعلاج تشقق الشفاه والجلد والكعوب الجافة وكذلك لإطالة شعر الحاجب والرموش وله العديد من الفوائد التى يجب الاستفادة منها.

3- تراب فولر

غنى بالعديد من المعادن والزيوت التى تستخدم فى تقليل الدهون وتنظيف البشرة بفعالية كبيرة.

4- ماء الورد

يتم استخدام ماء الورد لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، فلا يزال يستخدمه الكثيرون حتى الآن، ويساعد ماء الورد على تهدئة البشرة وتقليل تهيجها ويمنحها التغذية اللازمة أيضًا.

5- زيت جوز الهند

كان يستخدم زيت جوز الهند كمرطب أساسى فى الماضى خاصة خلال فصل الشتاء، فهو يوفر الرطوبة اللازمة للبشرة ويجنبها التهيج بسبب الجفاف، ويعتبر زيت جوز الهند أيضًا علاجًا رائعًا للحروق والجروح وتساقط الشعر.