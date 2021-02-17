عقار إيفابرادين‏ يعالج سرعة ضربات القلب

كتب محمود جلال

كشفت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا بسان دييجو بالولايات المتحدة أن عقار إيفابرادين‏ المستخدم لمعالجة أعراض الذبحة الصدرية يعالج متلازمة تسارع ضربات القلب الانتصابى الوضعى، حيث يؤثر هذا الاضطراب المعقد على الجهاز العصبى اللاإرادى بالجسم، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، عادةً عند الوقوف، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.

أوضح مؤلفو الدراسة أن عقار إيفابرادين يؤثر على معدل ضربات القلب ونوعية الحياة ومستويات البلازما فى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد وفشل القلب الاحتقانى، واعتلال عضلة القلب.

تمت تجربة عقار إيفابرادين على الذين يعانون من تسارع معدل ضربات القلب، فوجدوا تحسنًا فى الأعراض ونوعية الحياة بشكل عام بعد شهر واحد من تناول الدواء.

وقال بام تاوب، طبيب القلب والأوعية الدموية: "إيفابرادين عامل جديد تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير لفشل القلب، لكن بناءً على آليته، اعتقدنا أنه يمكن أن يكون مفيدًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضربات القلب لأنه يقلل من معدلاتها دون التأثير على ضغط الدم".

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن إيفابرادين يمكن تحمله دون أى آثار جانبية كبيرة بينما الأدوية الأخرى المستخدمة لخفض معدل ضربات القلب، مثل حاصرات بيتا، يمكن أن تسبب التعب وانخفاض ضغط الدم.