طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور اليوم الأربعاء، رفع حالات الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية وظهور عاصفة ترابية أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، ويتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض كافة الأنحاء بالجمهورية لطقس غير مستقر ، حيث وصلت حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية لذروتها على كافة الأنحاء .





وحذرت هيئة الارصاد الجوية ، من استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء ، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة بشمال الصعيد والأماكن المكشوفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .





وأشارت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تتراوح بين 45 - 50 عقده ، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تتراوح بين 50 - 60 عقده، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 55 - 60 عقده ، والسواحل الشرقية ووسط سيناء تتراوح بين 45 - 50 عقده، وشمال الصعيد بين 45 - 50 عقده ، وجنوب الصعيد بين 35 - 45 عقده .