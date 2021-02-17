اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو بانجو فى أسوان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:06 م
ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو بانجو فى أسوان حبس - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط  3 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وحسبما أفادت الشرطة أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرام وسلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

 كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

بانجو

اسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة