ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو بانجو فى أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وحسبما أفادت الشرطة أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرام وسلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.