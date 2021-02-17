صحة شمال سيناء تسجل 5 حالات إصابة بكورونا وتعافى 8 أشخاص

شمال سيناء - محمد حسين

‎أعلنت صحة شمال سيناء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 حالات إيجابية وصفر حالات، وفيات وتسجيل شفاء 8 حالات من بين المصابين.

وأوضح مديرية الصحة فى بيان صادر عنها اليوم، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 8 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و79 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع .

وجاء فى البيان أن اجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 101 حالة وفاة، 308 حالات إيجابية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1680 حالة.

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق واحياء بالعريش.

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات إرشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة.