اليوم السابع
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شهيد شهامة جديد فى حدائق القبة.. والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:11 ص
شهيد شهامة جديد فى حدائق القبة.. والنيابة تحيل المتهمين للجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، إحالة عاطلين بقتل شاب بسبب دفاعه عن شقيقته من التحرش، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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