شاهد سيارة أنابيب البوتاجاز المتسببة فى حادث الإعلامي عمرو أديب

كتب أحمد عبد الهادى

​نقلت الأجهزة الأمنية السيارة التى اصطدامت بها سيارة الإعلامي عمرو أديب، على طريق دهشور، لعرضها وسيارة أديب للفحص الفني وبيان سبب الحادث.

وبدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث تصادم سيارة الإعلامى عمرو أديب بسيارة ربع نقل محملة باسطوانات البوتاجاز فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدثت بالسياراتين.

وقال مصدر أمنى، إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر اديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو اديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.