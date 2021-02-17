سقوط سقف خشبى من أحد للمنازل بسبب شدة الرياح فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تسبب شدة الرياح وسوء الأحوال الجوبة بمدن محافظة دمياط، فى سقوط سقف خشبي لأحد المنازل بمدينة دمياط، ما أدى إلى تلف عدد من السيارات بدون خسائر فى الأرواح، كما أدت شدة الرياح إلى سقوط عدة اسلاك كهرباء.

وكانت مدن محافظة دمياط تعرضت لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على مدار 24 ساعة الماضية، كما شهدت جميع المدن انخفاض ملحوظا فى درجات الحرارة على مدار اليوم مصحوبا برياح شديدة موجه من الصقيع.

أدت حالة الطقس السيئ إلى توقف الصيد بوغاز عزبة البرج حيث توقفت مراكب الصيد عن العمل بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج كما توقفت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة.

وأكد ممدوح الشيطى المتحدث الرسمي لميناء دمياط لـ"اليوم السابع"، استمرار أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط رغم سوء حالة الجو بسبب الطبيعة الجغرافية للميناء.

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.