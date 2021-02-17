سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-2-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 17-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.93 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، بلغت العملة المشفرة بتكوين، ذروة جديدة عند 51 ألفا و259 دولارا بارتفاع 4.2% اليوم الأربعاء، وكانت قد صعدت عملة بتكوين فوق 50 ألف دولار أمس الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.93 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.81 جنيه للشراء .

18.97 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.81 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.81 جنيه للشراء.

19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.77 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.