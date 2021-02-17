سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-2-2021 بالبنوك أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الصرف في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وعالميا، احتفظ الدولار بالسيطرة مقابل العملات منخفضة العائد اليوم الأربعاء، ليبلغ قمة خمسة أشهر أمام الين، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية احتمالات المزيد من التعافي الاقتصادي وتسارع محتمل للتضخم.

وجرى تداول بتكوين عند ما يقل قليلا عن مستوى 50 ألف دولار، وذلك بعد يوم من بلوغ العملة المشفرة هذا المستوى للمرة الأولى، مما يرفع إجمالي رأسمالها السوقي إلى 900 مليار دولار، إذ يراهن المستثمرون على تزايد قبولها لدى الشركات الكبرى.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.