زاهى حواس يكشف تفاصيل مقتل الفرعون الشجاع: خسر حربه ضد الهكسوس ووقع فى الأسر

كتب رامى محيى الدين

كشف عالم الآثار الكبير زاهي حواس، تفاصيل مقتل الملك سقنن رع تاعا الثانى الملقب بـ"الفرعون الشجاع" وقيادته أول حرب خاضتها مصر ضد الهكسوس بعد احتلالهم لأجزاء من مصر 150 سنة.

وأوضح حواس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن «الفرعون الشجاع» كان ملكا فى طيبة عاصمة مصر القديمة، وأول من بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وكان متزوجا ولديه أبناء أبرزهم أحمس الذي قاد معركة التحرير.

ولفت إلى أن الملك المصرى خسر المعركة وتم أسره وتقييد يديه وقدميه، متابعا أن الأشعة المقطعية كشفت طعنه بسبع طعنات التى أودت بحياته، وأضاف أن الجنود المصريين نقلوا الملك المصري بعد مقتله إلى طيبة، وهناك تم تحنيطه.