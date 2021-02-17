اليوم السابع
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روسيا وباراجواى يبحثان تعاون البلدين فى مكافحة كورونا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:50 م
روسيا وباراجواى يبحثان تعاون البلدين فى مكافحة كورونا بوتين
كتب أحمد عرفة

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تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا من رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز، بحث فيه الجانبان تعاون البلدين في مكافحة كورونا، وتوريد روسيا لقاح "سبوتنيك V" لباراجواي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ناقش الرئيسان الروسى والباراجواى التعاون في مواجهة تفشي عدوى كورونا، وشكر رئيس باراجواي، فلاديمير بوتين على قرار توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا لباراجواي.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتقديم الدعم الكامل لتطوير العلاقات بين روسيا وباراغواي في مختلف المجالات، وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي.


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