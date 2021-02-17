اليوم السابع
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رئيس كولومبيا يعلن تلقى أول ممرضة لقاح كورونا فى البلاد

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:08 م
رئيس كولومبيا يعلن تلقى أول ممرضة لقاح كورونا فى البلاد رئيس كولومبيا
إيهاب محمد

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أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، تلقى أول ممرضة لقاح كورونا في البلاد، بعد إعلانه أمس، تلقى بلاده 50 ألف جرعة من لقاح فايزر لمجابهة كورونا.

نشر إيفان دوكي عبر حسابه على إنستجرام صورة له برفقة رئيس التمريض فيرونيكا ماتشادو، وعلق عليها: "تلقت اليوم أول لقاح ضد كوفيد -19، رئيسة التمريض فيرونيكا ماتشادو، وهي امرأة أنقذت الأرواح وكانت في أول رعاية للفيروس".

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا

 

وتابع: "نحيي كل الضحايا والعاملين الصحيين، ونبدأ بتلقيح جماعي آمن وفعال ومجاني في بلادنا، حيث يبدأ فصل جديد فيما ستكون هزيمة هذا الوباء".

وأعلن إيفان دوكي، أمس الثلاثاء، تلقى بلاده 50 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا الاثنين.

ثق
رئيس كولومبيا 

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه هي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي من المقرر أن تحصل عليها كولومبيا من شركة فايزر، قائلًا: "حين استقباله شحنة اللقاحات في مطار بوجوتا الدولي إن اليوم هو يوم حداد على أولئك الذين ماتوا بسبب هذا المرض المؤلم".

وأوضح الرئيس الكولومبي أن بلاده قد تتلقى ما يصل إلى 1.6 مليون جرعة خلال الثلاثين يومًا القادمة.

ويبلغ إجمالي الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا حوالي 2.2 مليون حالة.


رئيس كولومبيا

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لقاح كورونا فى كولومبيا

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