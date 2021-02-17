رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع.. فيديو وصور

الغربية عادل ضرة

يتابع المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة الكبري عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع الحي بميدان الشون، وأسفل نفق الفريق رضا حافظ ونفق الشون ونفق الكوبري السفلي وشارع البحر الرئيسي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة.

كما شدد المغاورى، على الدفع بسيارات شفط المياه للعمل على شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والانفاق واسفل الكبارى لتيسير حركة المرور بالشوارع.