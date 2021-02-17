اليوم السابع
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رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع.. فيديو وصور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:19 م
رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع.. فيديو وصور شفط مياه الأمطار بالشوارع
الغربية عادل ضرة

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يتابع المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة الكبري عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع الحي بميدان الشون، وأسفل نفق الفريق رضا حافظ ونفق الشون ونفق الكوبري السفلي وشارع البحر الرئيسي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة.
 
كما شدد المغاورى، على الدفع بسيارات شفط المياه للعمل على شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والانفاق واسفل الكبارى لتيسير حركة المرور بالشوارع.
 
كانت محافظة الغربية قد تعرضت لأمطار شديدة دفعت المحافظة لرفع درجة الاستعداد لموجة الأمطار التي تتعرض لها البلاد وانتشار المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والانفاق واسفل الكبارى.
 
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رئيس حى ثان المحلة

أعمال شفط مياه الأمطار

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