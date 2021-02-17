دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل فى واشنطن

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أظهرت دراسة طبية حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، ارتفاع معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19) بين الحوامل ، بنسبة 70% بين البالغين في ولاية واشنطن، وقالت الدكتورة "كريستينا آدامز"، الأستاذ في كلية الطب جامعة واشنطن، "تشير بياناتنا إلى أن الحوامل لم يتجنبن الوباء كما كنا نأمل أن يفعلن ، فمعدلات الإصابة مرتفعة لدى المرضى الحوامل ، الأمر الذي قد يؤدي لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ووفيات الأمهات جراء الإصابة بالفيروس المستجد".



وأكدت "أنه يجب اعتبار الحمل حالة صحية عالية الخطورة لتصنف ضمن الفئة " ب" عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم التي يجب حصولهم على اللقاح" .



وبالنسبة للدراسة الحالية ، أدرج الباحثون 35 مستشفى وعيادة طبية في الدراسة ، ليتم تحديد ما مجموعة 240 سيدة من الحوامل أصيبن بفيروس "كورونا" المستجد ، وذلك في الفترة من مارس حتى يونيو 2020 .. وقد حث الباحثون النساء الحوامل على مناقشة مخاطر وفوائد لقاح فيروس "كورونا" المستجد مع الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية قبل الولادة.