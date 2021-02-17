اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:52 م
خالد صلاح
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دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل فى واشنطن

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:45 م
دراسة أمريكية: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الحوامل فى واشنطن حوامل
أ ش أ

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 أظهرت دراسة طبية حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، ارتفاع معدل الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19) بين الحوامل ، بنسبة 70% بين البالغين في ولاية واشنطن، وقالت الدكتورة "كريستينا آدامز"، الأستاذ في كلية الطب جامعة واشنطن، "تشير بياناتنا إلى أن الحوامل لم يتجنبن الوباء كما كنا نأمل أن يفعلن ، فمعدلات الإصابة مرتفعة لدى المرضى الحوامل ، الأمر الذي قد يؤدي لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ووفيات الأمهات جراء الإصابة بالفيروس المستجد".


وأكدت "أنه يجب اعتبار الحمل حالة صحية عالية الخطورة لتصنف ضمن الفئة " ب" عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم التي يجب حصولهم على اللقاح" .


وبالنسبة للدراسة الحالية ، أدرج الباحثون 35 مستشفى وعيادة طبية في الدراسة ، ليتم تحديد ما مجموعة 240 سيدة من الحوامل أصيبن بفيروس "كورونا" المستجد ، وذلك في الفترة من مارس حتى يونيو 2020 .. وقد حث الباحثون النساء الحوامل على مناقشة مخاطر وفوائد لقاح فيروس "كورونا" المستجد مع الأطباء ومقدمى الرعاية الطبية قبل الولادة.


حوامل

كورونا

فيروس كورونا

واشنطن

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