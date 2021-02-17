خبير يشرح مزايا ترددات المحمول الجديدة وموعد تحسن الخدمة

كتبت هبة السيد

قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ترددات المحمول الجديدة َ التي فازت بها شركات فودافون و المصرية للاتصالات واتصالات مصر، ستحسن من جودة الخدمة على مرحلتين عقب حصول الشركات عليها.

َوأوضح الشريف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الترددات الجديدة الواقعة بنطاق 2600 ميجاهرتز، ستؤثر بشكل مباشر على جودة نقل البيانات للجيل الرابع من سرعات وكفاءة أعلى للخدمة في المرحلة الأولى، لكنها ستساهم في تحسين جودة خدمات الصوت بشكل غير مباشر في المرحلة الثانية من تقليل الضغط على ترددات 1800 ميجاهرتر و 2100 ميجاهرتر والتي تتضمن خدمات الصوت و البيانات.

وأضاف أن تحسين الخدمة يستغرق من عام إلى عام ونصف من حصول الشركات على الترددات، حيث ستحتاج ترددات 2600 ميجاهرتز إلى تركيب أجهزة جديدة وبغض تجهيزات فنية.

وفيما يتعلق بتقدم شركة أورنج بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات للحصول على ترددات جديدة، استبعد الشريف أن يقدم جهاز تنظيم الاتصالات على منح أورنج ترددات بشكل مباشر حيث سيكون الأمر مخالفا لقواعد الشفافية في طرح الترددات، لذا يجب أن يقوم الجهاز بتوفير مجموعة من الترددات وطرحها في مزايدة جديدة تتاح لكافة الشركات ضمنها اورنج.