اليوم السابع
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خامنئى: طهران تريد أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:26 ص
خامنئى: طهران تريد أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووى آية الله علي خامنئى
رويترز

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قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء، إن إيران تريد "أفعالا لا أقوالا" من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015، فيما تتطلع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق.

وقال خامنئي في كلمة بثها التليفزيون "سمعنا الكثير من الكلام المعسول والوعود التي حنثوا بها فعليا ورأينا الإجراءات المعاكسة التي اتُخذت. الكلمات والوعود غير مجدية. هذه المرة (نريد) الأفعال فحسب من الجانب الآخر وسنتحرك نحن أيضا".

وكان قد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي فور رفع العقوبات الأمريكية، مشددا على رفض طهران أي تغيير في الاتفاق النووي، قائلا: لن نقبل إعادة التفاوض عليه".

 

 


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