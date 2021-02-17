اليوم السابع
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حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى الوايلى 4 أيام

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:28 م
حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى الوايلى 4 أيام حملة أمنية _ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الوايلي، بحبس عاطلين لحيازتهما 3 طرب حشيش وبندقية آلية، قبل ترويجها على عملائهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوى.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طرب لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، و2 خزينة سلاح، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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